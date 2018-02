Skilehrer „verlor“ auf Piste einen Bub (11)

Der Bub verlor wegen eines Sturzes den Anschluss an die Gruppe

Der Junge wurde zur Untersuchung in das Krankenhaus St. Johann geflogen, wo außer einer leichten Unterkühlung keine Verletzungen festgestellt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Junge gestürzt war und so den Anschluss zur Gruppe verloren hatte. Da er beim Sturz die Ski verloren hatte, versuchte er zu Fuß abzusteigen, wobei er dann von den Einsatzkräften geortet und geborgen wurde. Über den Vorfall wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet werden.