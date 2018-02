Wieder Giftköder gefunden!

Der Hautkontakt bei Mensch und Tier reicht, um schwere Vergiftungen hervorzuführen. Berti hat es leider nicht geschafft und starb an dem für Mensch und Tier lebensgefährlichen Insektizid, das ohnehin seit dem Jahr 2008 in Österreich verboten ist. Seine Besitzer, beide Tierärzte, kämpften verzweifelt um sein Leben, mussten aber aufgeben. Vor wenigen Tagen ein erneuter Schock für Bertis Besitzer: Sie entdeckten unweit ihres Anwesens unter einem Kübel einen mit Draht am Boden fixierten Carbofuran-Köder. Die Polizei hat das Beweismaterial sichergestellt und geht von weiteren Fallen aus, Vorsicht ist daher geboten! Für Hinweise zum Täter haben die Tierärzte eine Belohnung in der Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an: 059133/6264.