Gangbetten-Statistik: So wird getrickst

Laut seinen Erfahrungen wird alles versucht, um zu verhindern, dass Patienten von dieser Zwölf-Stunden-Statistik erfasst werden. Heißt: Wer etwa elf Stunden und 59 Minuten in einem Gangbett liegt, wird nicht speziell registriert. "Um das zu erreichen, bedarf es enormer Kraftanstrengungen", erklärt Schneider. "Pflegepersonal, Ärzte, Krankenträger, alle sollen vermeiden, dass ein Patient doch noch in diese Statistik fällt." So liegen Patienten oft über Nacht auf dem Gang, erhalten am Vormittag rasch noch ein Zimmer - und tauchen nicht in dieser Erfassung auf.