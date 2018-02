Kaufpreise für Wohnungen in Tirol wieder gestiegen

Die aktuelle Studie von immowelt.at hat es wieder in sich: Sie besagt, dass sich die Preise für im Internet inserierte Kaufimmobilien im Vorjahr in allen Bundesländern verteuert haben. An der Spitze liegt Wien. In der Bundeshauptstadt muss man im Schnitt 3870 Euro pro Quadratmeter für Wohnungseigentum zahlen. Dahinter folgen Vorarlberg (3720 Euro), Tirol (3700 Euro) und Salzburg (3570 Euro).