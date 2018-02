Diebe in ÖBB-Zug: Steward soll Schaden bezahlen

Am 2. Jänner startete Patrick W. (34) in seinen Traumjob. Der Ex-Restaurantmanager aus Wien-Liesing wollte Europa beruflich mit dem Zug erkunden und dabei neue Städte kennenlernen. Am 17. Jänner stand eine Fahrt mit einer erfahrenen Kollegin von Salzburg über Wien nach Budapest auf dem Dienstplan. W. galt als sehr engagiert, am Tag vor dem Vorfall wurde er noch schriftlich von einem zufriedenen Kunden gelobt.