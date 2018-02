Alternde Rockstars: Warum der Abschied schwerfällt

Von Stevie Wonder (67) würden sich viele wünschen, dass er in Zeiten von grassierendem Rassismus in den USA ein politisch relevantes Album vorlegt. Auch mit Live-Auftritten hält sich der Soul-Maestro zurück, dafür ist Wonder in Familiendingen aktiver: 2014 kam sein neuntes Kind zur Welt. Aretha Franklin (75) gab vor einem Jahr ihren baldigen Abschied von Bühne und Studio bekannt, sie wollte aber noch eine einzige Platte einspielen - zusammen mit Stevie Wonder.