Cristiano Ronaldo glänzt als American-Footballer!

Cristiano Ronaldo ist zufrieden mit seinen ersten Football-Versuchen. Wie er auf Instagram schrieb: "Nicht schlecht dafür, dass ich zum ersten Mal Football spielte". Das Video wurde aus Werbezwecken gedreht., und lief in der Pause des Super-Bowls. Das Programm eignete sich aber auch perfekt für eine Geburtstags-Überraschung. Ronaldo wurde am fünften Februar 33 Jahre alt. Der jetzige ist jedoch nicht der erste Football-Versuch von Ronaldo: Er trainierte schon vor vier Jahren mit dem Team der New York Jets.