Kirchberger & Assinger

„Nachdem meine Bühnenoutfits nicht immer die bequemsten sind – für die Baronin von Waldstätten im Mozart-Musical musste ich mich z. B. in eine enge Corsage zwängen – lege ich in meiner Freizeit großen Wert auf Tragekomfort. Zumindest was die Klamotten betrifft, bei schönen Highheels nehme ich, wie alle Frauen, aber schon mal geschwollene Füße in Kauf“, lachte Ana Milva Gomes, die bei der „Style up your Life“-Fashion Night von Adi Weiss und Michael Lameraner in der Brandboxx mit Hits wie „Queen of the Night“ die Bühne rockte.