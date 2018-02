„Die Pferde waren nie in Gefahr“

„So etwas brauche ich nicht mehr“, schüttelte der neue Besitzer gestern Nachmittag den Kopf. Was war passiert? Montagabend arbeitete der Mann neben seinen Pferdeboxen mit einer Flex. Dabei dürften Funken in die Zwischenräume der Holzkonstruktion eingedrungen sein und den Brand ausgelöst haben. Eine 16-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz, die ein Pferd bei dem Reitstall eingestellt hat, bemerkte den Brand als Erste und verständigte die Einsatzkräfte. „Pferde waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, die Flammen brachen in einem Abstellraum aus und die daneben liegende Box war frei“, sagt der Besitzer.