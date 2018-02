In Graz werden Lehrlinge in der Bim gesucht

Elias Wolfbauer fand seine Arbeitsstelle in einer Bim. Klingt ungewöhnlich, ist es auch: Im Vorjahr suchte die Grazer Gebäude- und Baumanagement GmbH (GBG) in einer Straßenbahn nach Lehrlingen und wurde bei Elias fündig. Am Dienstag stand die „Bildungs-Bim“ wieder für interessierte Jugendliche offen.