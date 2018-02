Wiener steckten letztes Jahr 40 Stunden im Stau

Wien reihte sich damit auf Platz 89 der insgesamt 1360 von Inrix analysierten Städte in 38 Ländern ein. Nach eigenen Angaben wurden Daten aus 300 Millionen unterschiedlichen Quellen ausgewertet. Los Angeles führt die Liste im weltweiten Städtevergleich mit 102 Stunden an. Auf Platz zwei folgten Moskau und New York ex aequo mit 91 Stunden, den vierten Rang belegte Sao Paulo mit 86 Stunden. London landete mit 74 Stunden auf dem siebenten Platz.