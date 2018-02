Simple Minds: Mit der richtigen Portion Egoismus

„Barrowland Star“ ist ein interessanter Song über eine Venue in Glasgow, in der ihr schon in jungen Jahren oft gespielt habt und die sehr prägend für euch war. Gerade jetzt zum 40-Jahre-Jubiläum der Band stellt sich die Frage, ob du mit Leib und Seele Nostalgiker bist?

Das bin ich durchaus, aber nicht bedingungslos. Das Wort Nostalgie hat einen schalen Beigeschmack und kann schnell pathetisch werden, denn die Vergangenheit ist nun einmal vorbei. Du kannst nicht zurück und es gibt noch keine Zeitmaschinen. Manchmal kannst du dich aber in eine gewisse Phase deines Lebens hineinversetzen und daraus etwas Gutes für die Gegenwart herausziehen. Als ich gestern Abend in Berlin ankam, kamen auch schöne Erinnerungen hoch, als wir 1987 hier gewesen sind. Du kannst nicht in diese Zeit zurückgehen, fühlst aber eine Verbindung zu ihr. Man ist ja auch was man ist, weil man diese Erfahrungen machte – das ist dasselbe wie bei der Musik. Viele Bands hören auf, neue Musik zu erschaffen und leben von ihrer Vergangenheit, weil sich ohnehin nichts mehr verkaufen lässt. Sie sind lieber ihre eigene Tribute-Band, als kreativ nach vorne zu schauen. Für uns kann das nicht funktionieren. Ich habe erst heute Morgen an einem Song gearbeitet, das ist nun mal in mir drinnen. Kreative Menschen müssen immer an etwas arbeiten. Wir schreiben ein neues Kapitel in einem Buch und das erfrischt uns wieder aufs Neue. Wir schauen gerne einmal zurück und holen uns Inspirationen daraus, aber wir flüchten uns nicht in die Vergangenheit. Viele Künstler haben bestimmte Facetten, die sie darstellen. Bruce Springsteen etwa als Working-Class-Hero, der immer hart arbeitet. Peter Gabriel oder David Bowie hatten auch ihre Figuren, die sie verkörperten. Jeder lebt mit seiner Geschichte, so ist das auch mit den Songs und einer Karriere.