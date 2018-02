Nassfeld: Die Lawinengefahr ist weiterhin hoch

Italiener schwer verletzt

Aber südlich der Grenze lauert die weiße Gefahr. Das musste eine Freeski-Gruppe aus Italien am Sonntag auf dem Monte Lussari in Friaul-Julisch Venetien erfahren. Die Skifahrer lösten gegen 10 Uhr am Vormittag ein Schneebrett abseits der gesicherten Pisten aus, ein italienischer Wintersportler wurde schwer verletzt, er musste mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Udine gebracht werden. „Wir stehen in keinem direkten Kontakt mit Nachbarbehörden. Man muss sich selbst über die Lawinensituation erkundigen“, so Ertl weiter. Bei einem Ausflug gelte daher, unbedingt Warnungen, Verbote und Hinweise auf Schildern zu berücksichtigen.