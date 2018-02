Burschenschafter rücken ins öffentliche Visier

Historisch präzise hat auch Roland Girtler gearbeitet. In seinem Werk "Farbenstudenten zwischen Weltbürgertum und Antisemitismus" begibt er sich auf die Spuren dieser heutzutage in vielen Augen existierenden Parallelwelt. Seine These: Die antisemitischen Tendenzen, die seit 1870 in Burschenschaften auftraten, widersprachen den Ideen der früheren Burschenschaften, in der auch Juden Mitglieder waren.