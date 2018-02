Zug stieß Fußgänger nieder

Schutzengel passten auf und Unfallzeugen wurden in Bad Ischl für einen 65-jähriger Fußgänger zu Rettern! In der Dunkelheit übersah der Einheimische beim Überqueren der Gleise einen Zug und wurde erfasst. Der Verletzte kam per Rot-Kreuz-Notarzt ins Ischler Spital. In Gschwandt bei Gmunden gab es für einen Unfalllenker (89) aber keine Rettung mehr.