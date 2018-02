Tödlicher Unfall auf Schnee

Der Neuschnee hat am Freitag auf den Straßen in Kärnten für erhebliche Probleme gesorgt, auch wenn in den Tälern zum Teil nur wenige Zentimeter liegengeblieben sind. Auf den rutschigen Fahrbahnen ereigneten sich einige Verkehrsunfälle. Dabei wurde eine Pensionistin (73) getötet. Es gab mehrere Verletzte.