Putschisten-Anführer erhält Asyl in Deutschland

Wie der "Spiegel" berichtet, werden Oberst Ilhami P. in der Türkei Mitgliedschaft in einer Terrororganisation sowie Landesverrat vorgeworfen. Den türkischen Vorwürfen zufolge soll P. direkt an dem Putschversuch beteiligt gewesen sein und dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit der Zuerkennung des Flüchtlingsstatus ist nun eine Auslieferung an die Türkei ausgeschlossen.