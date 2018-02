Murmeltier „Phil“ sagt USA langen Winter voraus

Das wohl berühmteste Murmeltier der Welt hat einem baldigen Frühling in den USA eine Absage erteilt. Wie in jedem Jahr am 2. Februar wurde der Nager "Phil" Freitagfrüh aus seinem Bau in einem Wäldchen bei Punxsutawney im Bundesstaat Pennsylvania gezogen und ins Licht gehalten. Dabei sah man seinen Schatten - der Legende zufolge bedeutet das sechs weitere Wochen Winterwetter in den Vereinigten Staaten.