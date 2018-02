Grazer Häftling beißt Wachebeamten in den Unterarm

Attacke eines jungen Häftlings auf einen Justizwachebeamten am Freitag in der Anstalt Graz-Jakomini: Der Insasse hatte sich geweigert, in seine Zelle zurückzugehen. Als er wegen seines aggressiven Verhaltens in einen besonders gesicherten Haftraum sollte, biss er einen Beamten in den Unterarm. Erst vergangene Woche hatte es zwei Übergriffe in der Karlau mit elf Verletzten gegeben.