Deutscher Jagdhund vermutlich von Wolf getötet

Ein Wolf hat in Sachsen vermutlich einen Jagdhund getötet. Endgültige Klarheit solle ein Gentest bringen, teilte das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen am Donnerstag mit. Der Hund war bereits am Dienstag auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz gefunden worden. Er hatte Wild verfolgt und war nicht wieder zurückgekehrt. Da er am Halsband einen GPS-Sender trug, konnte sein Besitzer ihn wiederfinden.