Gequälte Tiere fraßen aus Hunger totes Schaf

Ein unfassbar grauenvoller Fall von Tierquälerei ist - wie bereits berichtet - in Reith im Alpbachtal aufgeflogen. Sechs Hasen, vier Schweine, zwei Ziegen und zwei Schafe mussten halb verhungert und verdurstet im eigenen Mist leben. In ihrer Verzweiflung knabberten sie bereits am Kadaver eines verendeten Schafes. Außerdem wurde ein toter Hund entdeckt, dem die Kehle durchgeschnitten wurde.