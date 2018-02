Zuchtskandal: Kärntner Tierfreunde empört

Gesetzeslage erlaubt kein Tierhalteverbot

Warum über den Hundevermehrer nicht gleich ein Tierhalteverbot verhängt wird, liegt an der Gesetzgebung. "Ein Tierhalter muss zweimal rechtskräftig nach dem Tierschutzgesetz bestraft worden sein, damit ein Tierhalteverbot ausgesprochen werden kann. Da liegt leider der Hund begraben", erklärt der Bezirkshauptmann von Villach-Land. So kann es leider passieren, dass illegale Hundezüchter zunächst ungeschoren davonkommen. Auch im Rosental soll eine Frau unter widrigsten Umständen Hunde züchten. Die Behörde kann noch nicht so eingreifen, wie sie es sollte. Die in Rosegg geretteten Hunde werden übrigens im Tiko Klagenfurt und im Tierheim Villach gepflegt.