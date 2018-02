Makabrer Coup auf Friedhof: Preziosen gestohlen

Diesen Tätern ist offenbar nichts heilig – selbst vor der Asche von Toten als Diebesgut schreckten sie nicht zurück! Beim Einbruch in das Bestattungsbüro am Stadtfriedhof Krems in Niederösterreich nahmen sie am vergangenen Wochenende alles mit, was nicht niet- und nagelfest war. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.