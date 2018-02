Menschen für die Wissenschaft begeistern

Bei der Konferenz, die von heute bis Samstag im Unipark Nonntal in der Stadt Salzburg stattfindet, werden aktuelle Projekte aus dem Citizen Science-Bereich präsentiert und Erfahrungen ausgetauscht. Am zweiten Konferenztag werden Wissenschaft und Schule mit einander verknüpft und am Samstag können sich interessierte Forschende und Lehrpersonen vernetzen. Der Citizen Science-Aktionstag in ganz Salzburg schließt die Konferenz ab. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, bei unterschiedlichsten Aktivitäten in Forschung und Wissenschaft einzutauchen.



FLYING MICROSCOPE IM OBUS

Im Unipark Nonntal organisiert das "Zentrum für Citizen Science" interaktive Mitmach-Stationen für Jugendliche und Erwachsene mit. Interessierte können dabei über ein Dutzend Forschungsprojekte hautnah erleben. "Mein Favorit ist das Flying Microscope, das im Obus Linie 1 unterwegs sein wird. Da können wir unter einem digitalen Auflicht-Mikroskop unsere Zahnbürsten untersuchen und dabei erkennen, warum wir sie regelmäßig wechseln sollten", so Berthold.