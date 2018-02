Justin Timberlake heizt beim Super Bowl ein!

Am 4. Feber steigt das US-Sportereignis des Jahres. Doch wenn am Sonntag (0.30 Uhr in der Nacht auf Montag MEZ) die New England Patriots und die Philadelphia Eagles in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota gegeneinander antreten, geht es um viel mehr als nur um American Football. Der Super Bowl ist ein gigantisches Star- und Werbespektakel. Allein in den USA sollen mehr als 111 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern sitzen, es ist die meistgesehene Sendung des Jahres. Rund um den Globus schalten sich Millionen dazu.