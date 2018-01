Tobender Betrunkener verletzt zwei Polizisten

Die Gewalt gegen Polizeibeamte reißt nicht ab: Mit zwei verletzten Uniformierten hat ein Polizeieinsatz in der Nacht auf Dienstag in Wien geendet. Ein Securitymitarbeiter hatte die Beamten um Unterstützung gebeten, als er einem aggressiven, alkoholisierten Pärchen in einem Lokal nicht mehr Herr wurde. Es kam schlussendlich zur Festnahme, die allerdings in Handgreiflichkeiten gipfelte.