Werbung mit Hijab-Model sorgt für Furore im Netz

Erst vor Kurzem erhitzte L’Oreal mit einer Haarshampoo-Werbung, in dem eine Frau mit Kopftuch zu sehen war, die Gemüter. Jetzt sorgt eine neue Werbekampagne des Süßwarenunternehmens „Katjes“ für Wirbel: Denn auf einem der drei kurzen Videos ist ein Model mit Kopftuch zu sehen. "Katjes ist 100 Prozent vegetarisch – also ohne tierische Gelatine", schreibt das Unternehmen auf Facebook. Das Fruchtgummi ist also ohne Produkte vom Schwein hergestellt und daher auch für Muslime geeignet.