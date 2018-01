Vor Semesterzeugnis fließen in Familien Tränen

Das Semesterzeugnis steht vor der Tür – und in vielen Familien liegen die Nerven blank! Denn der Umstieg in die Oberstufe überfordert oft Kinder, die in der Unterstufe gut mithalten konnten. Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer ist heute beim großen „Krone“-Schultelefon dabei und rät: „Abwarten und durchtauchen!“