Frühes Hirscher-Aus: Führung trotzdem ausgebaut!

Hirscher mit neuer Taktik

„Es war sicher besser als im letzten Jahr“, analysierte Hirscher, der im vergangenen Jahr bereits in Runde eins ausgeschieden war. Der 28-jährige Salzburger hatte das Crossblocking - das Wegboxen der Tore - am Montag auf der Reiteralm extra trainiert. "Das war der Schlüssel dafür, dass ich eine Runde weitergekommen bin", betonte der zehnfache Saisonsieger. Für Michael Matt, der beim City-Event in Oslo Zweiter wurde, war im Viertelfinale gegen Zenhäusern Endstation. Marco Schwarz gewann sein Duell in Runde eins gegen den Schweizer Daniel Yule. Wegen eines Torfehlers wurde der Kärntner jedoch nachträglich disqualifiziert.