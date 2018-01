Patentlösung für belastetes Heu kostet 2 Millionen

Weitere Lagerung bis Mai erlaubt

Dafür hat das Zementwerk sogar einen Aufschub von der Behörde bekommen. Heute, Mittwoch, am Tag, an dem die Lagergenehmigung für das belastete Heu ausläuft (und bevor hohe Strafen fällig werden), gibt es grünes Licht. „Sachverständige haben die Auswirkungen auf die Umwelt geprüft. Es gibt keine Bedenken – alles ist in Ordnung“, so der zuständige Beamte der Bezirkshauptmannschaft St. Veit. Die Lagerung sei somit bis Mai genehmigt.