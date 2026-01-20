Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt bist du dran!

Noch 250 Tage bis zum Wörthersee-Marathon

Kärnten
20.01.2026 05:00
„Krone“-Kollegin Jana Kruse hat bereits mit dem Training begonnen.
„Krone“-Kollegin Jana Kruse hat bereits mit dem Training begonnen.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

3600 Anmeldungen aus 20 Nationen sind bereits fix und mehr als 2100 (!) davon haben sich für die volle Distanz beim Wörthersee-Marathon am 27. September entschieden. Und trotzdem gilt: Der wichtigste Schritt fehlt vielleicht noch – Deiner. 

0 Kommentare

42 Kilometer rund um den Wörthersee klingen vielleicht nach einer großen Herausforderung. Und ja – das sind sie auch. Niemand läuft die volle Distanz von heute auf morgen. Davor liegen Monate des Trainings: kurze Runden nach der Arbeit, frühe Morgenläufe, Wochenenden mit Laufschuhen statt Couch. Tage voller Motivation – und Tage, an denen der innere Schweinehund besonders laut ist.

Genau deshalb hat dieser Marathon schon jetzt Kultstatus: weil er nicht nur das Potenzial hat Beine zu bewegen, sondern Lebensgewohnheiten.

Die Strecke, einmal rund um den Wörthersee, ist fast exakt die klassische Marathondistanz. Doch der eigentliche Lauf beginnt viel früher. Mit der Entscheidung, etwas zu verändern. Ein bisschen fitter zu werden. Ein paar Kilos loszuwerden. Oder einfach wieder mehr auf sich selbst zu schauen.

Die „Krone“ geht diesen Weg mit euch. In den kommenden Monaten begleiten wir den Weg zum Wörthersee-Marathon mit regelmäßigen Storys: Gesundheitstests, die zeigen, wo man steht. Lauftipps, die wirklich in den Alltag passen. Gemeinsame Lauftreffs, bei denen niemand allein bleiben muss. Denn eines ist klar: Allein läuft man – gemeinsam bleibt man dran.

Auch „Krone“-Marketinglady Jana Kruse hat sich entschieden, mitzumachen. Nicht als Profi, sondern als eine von vielen: „Wer kennt’s nicht: Wir sind von frühmorgens bis abends mit Arbeit ausgefüllt und fallen dann völlig erledigt ins Bett. Genau das möchte ich ändern. Ich will mir und meinem Körper wieder etwas Gutes tun – und der Wörthersee-Marathon ist dafür das perfekte Ziel.“

Und jetzt die ehrliche Frage: Warum nicht auch du?

Denn trotz Arbeit, Familie und Stress – ein bisschen Zeit für Bewegung findet fast jeder. Eine halbe Stunde. Zwei- oder dreimal pro Woche. Es geht nicht um Bestzeiten. Es geht nicht um Perfektion. Es geht ums Beginnen. Und der Wörthersee-Marathon bietet dafür die perfekte Bühne: eine der schönsten Laufkulissen Österreichs, ein fixer Termin im Kalender – und das gute Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.

Also, 250 Tage bleiben noch. Genug Zeit, um sich hier anzumelden und loszulaufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
175.724 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.681 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
135.569 mal gelesen
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Ex-Frau packt aus
Der neue Coup des Kärntner Millionenbetrügers
Jetzt bist du dran!
Noch 250 Tage bis zum Wörthersee-Marathon
Krone Plus Logo
Durststrecke beendet
Eishockey-Klub jubelt nach drei sieglosen Jahren
Krone Plus Logo
Austria-Sportchef weg
Finanzamt & ÖGK! Coach will keinen dritten Konkurs
Gesundheitszentrum
Ärzte und Apotheke bald unter einem Dach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf