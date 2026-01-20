Noch 250 Tage bis zum Wörthersee-Marathon

3600 Anmeldungen aus 20 Nationen sind bereits fix und mehr als 2100 (!) davon haben sich für die volle Distanz beim Wörthersee-Marathon am 27. September entschieden. Und trotzdem gilt: Der wichtigste Schritt fehlt vielleicht noch – Deiner.
42 Kilometer rund um den Wörthersee klingen vielleicht nach einer großen Herausforderung. Und ja – das sind sie auch. Niemand läuft die volle Distanz von heute auf morgen. Davor liegen Monate des Trainings: kurze Runden nach der Arbeit, frühe Morgenläufe, Wochenenden mit Laufschuhen statt Couch. Tage voller Motivation – und Tage, an denen der innere Schweinehund besonders laut ist.
Genau deshalb hat dieser Marathon schon jetzt Kultstatus: weil er nicht nur das Potenzial hat Beine zu bewegen, sondern Lebensgewohnheiten.
Die Strecke, einmal rund um den Wörthersee, ist fast exakt die klassische Marathondistanz. Doch der eigentliche Lauf beginnt viel früher. Mit der Entscheidung, etwas zu verändern. Ein bisschen fitter zu werden. Ein paar Kilos loszuwerden. Oder einfach wieder mehr auf sich selbst zu schauen.
Die „Krone“ geht diesen Weg mit euch. In den kommenden Monaten begleiten wir den Weg zum Wörthersee-Marathon mit regelmäßigen Storys: Gesundheitstests, die zeigen, wo man steht. Lauftipps, die wirklich in den Alltag passen. Gemeinsame Lauftreffs, bei denen niemand allein bleiben muss. Denn eines ist klar: Allein läuft man – gemeinsam bleibt man dran.
Auch „Krone“-Marketinglady Jana Kruse hat sich entschieden, mitzumachen. Nicht als Profi, sondern als eine von vielen: „Wer kennt’s nicht: Wir sind von frühmorgens bis abends mit Arbeit ausgefüllt und fallen dann völlig erledigt ins Bett. Genau das möchte ich ändern. Ich will mir und meinem Körper wieder etwas Gutes tun – und der Wörthersee-Marathon ist dafür das perfekte Ziel.“
Und jetzt die ehrliche Frage: Warum nicht auch du?
Denn trotz Arbeit, Familie und Stress – ein bisschen Zeit für Bewegung findet fast jeder. Eine halbe Stunde. Zwei- oder dreimal pro Woche. Es geht nicht um Bestzeiten. Es geht nicht um Perfektion. Es geht ums Beginnen. Und der Wörthersee-Marathon bietet dafür die perfekte Bühne: eine der schönsten Laufkulissen Österreichs, ein fixer Termin im Kalender – und das gute Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.
Also, 250 Tage bleiben noch. Genug Zeit, um sich hier anzumelden und loszulaufen.
