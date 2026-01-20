Noch 250 Tage bis zum Wörthersee-Marathon

Denn trotz Arbeit, Familie und Stress – ein bisschen Zeit für Bewegung findet fast jeder. Eine halbe Stunde. Zwei- oder dreimal pro Woche. Es geht nicht um Bestzeiten. Es geht nicht um Perfektion. Es geht ums Beginnen. Und der Wörthersee-Marathon bietet dafür die perfekte Bühne: eine der schönsten Laufkulissen Österreichs, ein fixer Termin im Kalender – und das gute Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein.