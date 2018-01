Kim Kardashian hält einfach nichts in den Kleidern

Sollte es Ihnen noch nicht aufgefallen sein, hier eine kleine Info am Rande: Kim Kardashian hat eine neue Frisur. Auf den Fotos, die sie auf Instagram und Twitter teilte, trägt die "Keeping Up With The Kardashians"-Beauty nämlich sogenannte Cornrows, die auch schon Sexbombe Bo Derek im Film "10 – Die Traumfrau" zum Kult machte. Kein Wunder, dass sich die Kurven-Queen ein Bo-Derek-Gedächtnis-Shooting am Strand nicht entgehen lassen wollte ...