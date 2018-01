Der Endstand bei den Trainern

Das Ergebnis bei den Trainern:

1. STÖGER Peter (Köln/Dortmund) 102.616 Stimmen

2. FODA Franco (Sturm/Herren-Teamchef) 94.111

3. DJURICIN Goran (Rapid) 89.775

4. THALHAMMER Dominik (Damen-Teamchef) 62.863

5. BAUMEISTER Ernst (Admira) 59.568

6. BAUMGARTNER Gerald (Mattersburg) 46.265

7. FINK Thorsten (Austria) 34.456

8. ROSE Marco (RB Salzburg) 33.093

9. HASENHÜTTL Ralph (RB Leipzig) 31.121

10. CHABBI Laassad (Ried) 15.232

11. PFEIFENBERGER Heimo (WAC) 10.026

12. KOLLER Marcel (Herren-Teamchef a.D.) 9.876

13. DAXBACHER Karl (Innsbruck) 7.989

14. HOFFER Kurt (Altenmarkt) 5.101

15. SILBERBERGER Thomas (Wattens) 1.779

16. HÜTTER Adi (YB Bern) 1.576

17. LEDERER Oliver (S. Pölten/Admira) 1.481

18. CANADI Damir (Rapid/Atromitos) 863

19. LANG Christian (Sturm-Damen) 801

20. ILZER Christian (Hartberg) 724

21. HOFBAUER Franz (Krottendorf) 701

22. SCHMIDT Klaus (Altach) 697

23. GRAF Mario (Neulengbach) 380

24. HACKL Markus (C. Spittal) 302

25. WILSCHER W. (C. Spittal) 191

26. ENTACHER Gitti (ASK Erlaa) 111

27. MUTH Bernd (St. Graz-Frauen II) 99

28. RAPP Stefan (Kapfenberg) 83

29. MÄHLICH Roman (Wr. Neustadt) 75

30. VAGO Fanni (St. Pölten) 64

31. BURIC Damir (Admira) 51

32. KOCH Susanne (Südburgenland) 50

33. PAURITSCH R. (Liechtenstein) 48

34. ERHART M. (Südburgenland) 47

35. WALDHERR R. (Bad Fischau) 40

36. GARCIA Oscar (RB Salzburg) 34

37. FALLMANN Jochen (St. Pölten) 15

38. GREGORITSCH W. (U21-Teamc.) 14

39. PACULT Peter (Cibalia Vinkovci) 4

40. FUHRMANN Irene (U-19 Damen) 3

40. EIDLER Thomas (FAC) 3

42. REINDL G. (Union Kleinmünchen) 2

43. KARASEK Günther (Eggendorf) 1

43. IBRAKOVIC Abdullah (Kapfenberg) 1

43. GARGER Kurt (Yunnan Lijiang) 1

43. BAUER Josef (FC Bergheim) 1

43. BARISIC Zoran (Karabükspor) 1

43. WIMLEITNER David (BW Linz) 1