Welle riss in Spanien Wiener (37) in den Tod

Das Unglück nahm am Sonntagabend seinen Lauf: Der Wiener Florian N. (37) wurde in Spanien bei der Suche nach Meeresfrüchten auf den Felsen von einer gewaltigen Welle erfasst und in den stürmischen Atlantik geschleudert. Eine sofortige Rettungsaktion blieb in der rauen See erfolglos. Am Montag wurde die Leiche gefunden.