Heidi Klum nach Grammys halb nackt im Bett

Die Grammy-Verleihung konnte wie jedes Jahr mit einer Menge sexy Outfits aufwarten - der Preis für das heißeste Kleid ging aber eindeutig an Heidi Klum. Die "Germany's next Topmodel"-Mama zeigte sich bei den Musikpreisen nämlich in einer durchsichtigen Robe, unter der sie nicht mehr als eine sexy Korsage trug. Und als wäre dies noch nicht genug des wenigen Stoffes, ließ die 44-Jährige nach den Awards auch noch (fast) alle Hüllen fallen.