Heikle Visite des Problemnachbarn

Ungarn, das war einmal der Liebslingsnachbar der Österreicher. Seit Viktor Orban hat sich vieles geändert. Am Dienstag ist der Problemnachbar in Wien. Selbst der Besuchsablauf ist ungewöhnlich unter Nachbarn: kein medienöffentlicher Auftritt in einer Pressekonferenz. Der ungarische Premier mag nur Medien, die er unter Kontrolle hat.