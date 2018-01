Familienbeihilfe ins Ausland: Kritik an Kürzung

"Österreich unterteilt Kinder in Bürger erster und zweiter Klasse"

"Ich bin besorgt, dass Österreich mit diesem populistischen Vorstoß Kinder von EU-Bürgern in Bürger erster und zweiter Klasse unterteilt", so Tomc in einer Aussendung. Dies sei kein geeigneter Weg, um Sozialtourismus zu bekämpfen. Jeder, einschließlich die in Österreich beschäftigten Slowenen, trage gleichermaßen zum österreichischen Sozialsystem bei. "Warum also nicht auch gleichbehandelt werden, wenn es um die Leistungen geht?"