Einbrecher hielten am Wochenende Polizei auf Trab

Einbrüche in Wohnungen und Keller

Es wurden allein am Samstag zumindest vier vollendete und zwei versuchte Wohnhaus-Einbrüche in Linz gemeldet, dazu sieben Einbrüche in Wohnungen und drei Versuche. Zudem gab es noch etwa ein halbes Dutzend Coups in Keller-Abteilen. Und am Sonntag wurden wieder mehr als ein halbes Dutzend Keller-Coups entdeckt. Dabei aber auch dilettantische Versuche wie in Ebelsberg, wo Gauner mit einem Skateboard die Kellervergitterung aufzwängen wollten, wobei aber das Board brach.