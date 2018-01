Vater schockt mit wildem Snowboard-Video

Der ehemalige Snowboard-Profi und Besitzer eines Snowboardshops im kalifornischen Mammoth habe die sogenannten Tandem-Fahrten laut eigenen Angaben bereits mit seinem Sohn Kaden durchgeführt. Es handle sich dabei um eine außergewöhnliche "Vater-Kind-Erfahrung", die zeigen sollte, was mit den Kleinen möglich sei: "Ich denke, Kinder sind heutzutage viel zu wohlbehütet - man muss ihnen Raum und Möglichkeiten zum Spielen und Entdecken geben", so Klassen in einem Interview aus dem Jahr 2015 - damals hatte der Clip erstmals für Aufregung gesorgt. Derzeit wird das Video wieder vermehrt geteilt, der Protagonist mit teils wütenden Kommentaren bedacht.