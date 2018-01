Der Sager „Mei Wien is net deppat“ reicht nicht

Die Reden beider Kandidaten für die Nachfolge von Michael Häupl an der Spitze der Wiener SPÖ waren sehr sachlich, relativ emotionslos: Nur nicht zu viele Aufreger ansprechen, nur nicht mit einem einzigen Fehltritt in ein emotionales rotes Minenfeld noch wichtige Stimmen verlieren. Die Aufregungskurve blieb wie im ganzen mehrwöchigen DSSDS („Die SPÖ sucht den Superstar“) auch in der Messehalle weit unten: Wir, die Wiener SPÖler, sind supergut, Schwarz-Blau ist superböse, einige Medien sind auch recht böse, und zwei FPÖ-Politiker „sollen ersticken“, etc. etc. – also nicht wirklich viel Neues.