Emotionale Rede: Standing Ovations für Häupl

Am heutigen Samstag wählen knapp 1000 Delegierte, wer der neue Vorsitzende der Wiener SPÖ und damit in weiterer Folge auch Wiener Bürgermeister und Nachfolger von Michael Häupl wird. "Ein großer Mann. Ein Sozialdemokrat, der stets Haltung bewahrt hat" - mit diesen Worten rührte SPÖ-Bundesvorsitzender Christian Kern den scheidenden Wiener Parteichef zu Tränen. Nach Häupls Abschlussrede würdigten ihn die Genossen mit Standing Ovations, lang anhaltendem Applaus und Jubel. Er appellierte in seiner Abschiedsrede an den innerparteilichen Zusammenhalt. Zur parteiinternen Wahl stellen sich nun Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende Parlamentsklubobmann Andreas Schieder. Das Ergebnis wird für den Nachmittag erwartet.