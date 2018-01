Politiker und Promis am Opernball 2018

Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt das politische Aufgebot beim heurigen Opernball an. Ob er einen Gast in seine Loge mitbringt, stand am Freitag noch nicht fest. Ebenfalls nicht fix ist, ob Bundeskanzler Sebastian Kurz seinen Premieren-Auftritt beim Ball feiert, obwohl Organisatorin Maria Großbauer für die "Bewegung Sebastian Kurz" kandidiert hat.