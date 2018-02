So gelingt das Ball-Make-up im Handumdrehen

Um mehr Tiefe in ein Augen-Make-up zu bekommen, arbeiten Profis meist mit mehreren Schichten und verschiedenen Schattierungen aus der gleichen Farbfamilie. Eine der Techniken, das sogenannte "Water Coloring", ist so einfach wie Malen mit Wasserfarben. Dafür den Pinsel leicht befeuchten, in den Lidschatten tupfen und, je nachdem wie satt die Farbe sein soll, mehrmals auftragen, zum Beispiel auf dem Wimpernkranz oder am Außenlid. Am schönsten wirkt der damit erzielte Aquarelleffekt übrigens mit schimmernden Eyeshadow-Farben.