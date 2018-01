Hunderte Spitzenköche gaben Bocuse letztes Geleit

Bewegender Abschied von Frankreichs Gastronomie-"Papst" Paul Bocuse: Hunderte Spitzenköche aus aller Welt haben ihrem Idol am Freitag in der Kathedrale Saint-Jean in Lyon das letzte Geleit gegeben. In der Nähe der ostfranzösischen Stadt leitete Bocuse bis zuletzt sein Drei-Sterne-Restaurant. Er war am Samstag im Alter von 91 Jahren verstorben.