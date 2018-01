Vom Reifrock zum Puffärmel: Die Robe im Wandel

Gewandelt haben sich dagegen die Frisuren der Frauen: In den 1920ern kam der berühmte Bubikopf auf, in den 30ern wurde das Haar in glänzende Wellen gelegt. Während es in den 1950er- und 1960er-Jahren wichtig war, dass die Frisur möglichst korrekt saß, konnten die Haare in den 70ern offen getragen werden.