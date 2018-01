Linkin Parks Mike Shinoda veröffentlicht neue EP

Ein halbes Jahr ist vergangen, seit Linkin Park-Sänger Chester Bennington sich am 20. Juli in seiner Heimat Kalifornien das Leben nahm. Der Freitod des musikalischen Sprechers einer ganzen Generation hallt noch heute nach und es ist nach wie vor unklar, ob die Band auch ohne ihren charimatischen Sänger eine Zukunft sehen. Benningtons Freund, Gitarrist und Songwriter Mike Shinoda meldet sich nun aber mit den drei neuen Songs "Place To Start", "Over Again" und "Watching As I Fall" zurück, die ihm bei der Verarbeitung des Schmerzes hinweghalfen.