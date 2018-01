EMA: Gegen die Zweiklassengesellschaft

Die stark von Grunge und der Gitarrenmusik der 90er-Jahre inspirierte 35-Jährige hat sich schon in den Jahren zuvor um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens gekümmert. EMA sieht ihre Kunst niemals nur als Ventil, um sich ein möglichst hedonistisches Leben einrichten zu können, sondern recherchiert und forscht akribisch zu Themen, die den „einfachen Mann“ bewegen. In den Noise-Folk- und Psych-Folk-Projekten Amps For Christ und Gowns schmiedet sie ihr Können so lange, bis sie sich 2010 endgültig von allen Normen emanzipiert und zur Alleinherrschern ihrer Kunst wird. Gerade das Internet und seine allmächtige Präsenz in dieser Welt fasziniert und verängstigt EMA zugleich. „Past Life Martyred Saints“ (2011) dockt bereits in diese Richtung an, „The Future’s Void“ (2014) ist schließlich die fertige Abhandlung über die Tücken der Digitalisierung. Dafür bedient sie sich bei der Literatur von William Gibson und holt Nine Inch Nails-Livemusiker Alessandro Cortini ins Boot.