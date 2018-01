Alternativen vor dem Ambulanzbesuch bedenken

„Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt“ , meint das Klinikum Wels, das kürzlich durch ein paar überlange Wartezeitenfälle für einen Offenen Brief an LH Thomas Stelzer sorgte. Das meint auch Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP), an die Stelzer den Brief abgetreten hat: „In erster Linie ist immer der niedergelassene Hausarzt der Ansprechpartner. Der hat so eine Art Lotsenfunktion und muss auch gestärkt werden.“