Größte Fressnapf-Filiale Österreichs eröffnet

Fressnapf hilft – auch in der Brünner Straße 73a

Im Rahmen der Initiative "Fressnapf hilft!" werden in der neuen Filiale künftig Futterspenden für den Verein „Pfotenmarkt auf Rädern – Tiertafel für Haustiere“ gesammelt. Der Verein unterstützt Haustierbesitzer, die in eine finanzielle Notlage geraten sind. Nun können die Kunden die Spendenbox im Fressnapf-Markt in der Brünner Straße nutzen, um die Folgen von Armut für Haustiere abzufedern. Zum Start der Zusammenarbeit überreichte die Gebietsleitung Janine Pichler und Filialleiter Bernhard Hörtnagl im Namen von Fressnapf Österreich eine Futterspende in Höhe von 500 Euro an Obfrau Sonja Moldaschl vom Verein "Pfotenmarkt auf Rädern".