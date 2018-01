Katzenfamilie nachts auf Tankstelle ausgesetzt

Am Mittwoch wurde eine Katzenmutter samt Kindern zum Tierschutzhof "Pfotenhilfe" in Lochen gebracht. Die Überbringerin gab an, die drei auf einer Tankstelle in Kerschham gefunden zu haben. Die Munderfingerin sei Zeitungszustellerin und um etwa 2.30h nachts auf der Tankstelle gewesen, als sie verzweifeltes Miauen gehört habe. In einem Karton fand sie dann die drei ausgesetzten Katzen.